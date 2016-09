Equi-News.de

Das war’s mit Auftritten bei Championaten und Nationenpreisen: Springreit-Legende Ludger Beerbaum (52) hat bekannt gegeben, dass er aus dem deutschen National-Team zurücktritt. An era came to an end: Germany’s showjumping legend Ludger Beerbaum has announced his resignation from the German national team.

Rio war sein letztes Championat, das Nationenpreisfinale in Barcelona in vier Wochen wird sein letzter Auftritt mit dem deutschen Adler auf der Schabracke sein. Ludger Beerbaum hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Diese Entscheidung hat “Mr. Showjumping” auf seiner Homepage (www.ludger-beerbaum.de) verkündet.

Auf Turnieren wird der viermalige Olympiasieger und sechsmalige Goldmedaillengewinner bei Weltmeisterschaften aber weiterhin zu sehen sein. Darüber hinaus will er sich weiterhin seinem Turnierstall, der Ausbildung junger Pferde und dem Pferdehandel widmen.

The Rio Olympics have been his last championships and the nations’ Cup final, which will take place in Barcelona within four weeks, will be his last appearance under the German flag: Ludger Beebaum has announced his resignation from the German national Team. This decision was published by “Mr. Showjumping” via his Homepage (www.ludger-beerbaum.de).