Equi-News.de

Einer der ganz großen Hippologen Deutschlands, wenn nicht der Welt ist tot: Major a.D. Paul Stecken verstarb in der vergangenen Nacht im Alter von 100 Jahren in seiner Heimatstadt Münster. One of Germany’s (if not’ the world’s) greatest expert in equestrian Sport has passed away: the retired Major Paul Stecken died during the last night in his home town Munster, aged 100.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) teilt den Tod der Ausbilder-Legende auf ihrer Homepage (www.fn-dokr.de) mit und schreibt: “Major a.D. Paul Stecken, geboren am 29. Juni 1916 in Münster, war die wohl profilierteste Ausbilderpersönlichkeit der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland.”

Von 1950 - 1986 leitete Paul Stecken die Westfälische Reit- und Fahrschule in Münster und machte diese zu einem “Paradepferd der deutschen Reit- und Fahrausbildung” (FN). Das Training war Paul Steckens Leidenschaft; zu seinen berühmtesten Schülern zählen Dressurlegende Dr. Reiner Klimke und dessen Tochter Ingrid, die er bis wenige Wochen vor seinem Tod regelmäßig trainierte.

Sein Credo lautete stets: ’Richtig reiten reicht’. Damit bleibt Paul Stecken unvergessen.

Die deutsche Reiterszene verneigt sich in Dankbarkeit vor einem ihrer Größten.

The German National Equestrian Federation (FN) announced the death of the legendary trainer via their homepage (www.fn-dokr.de) and writes: “The retired major Paul Stecken, born June 29th, 1916 in Munster, was the most distinguished training personality of past decades in Germany.”

Paul Stecken was the leader of the Westfalian Riding and Driving School from 1950 - 1986; during this time, the school became the “showpiece of the German riding and driving education” (FN). The training was Paul Stecken’s passion; his most prominent students, for sure, were dressage legend Dr. Reiner Klimke and his daughter Ingrid, who trained with Paul Stecken until a few weeks before his death.

His credo was always: “Correct riding is enought!” With this, Paul Stecken will remain unforgotten.