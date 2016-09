Equi-News.de

Mannschafts-Silber hinter den hoch favorisierten Siegern aus Groß-Britannien gab es für die deutschen Para-Dressurreiter. Die Niederlande gewann Team-Bronze. The para-dressage team competitin at the Rio Paralympics is finished. Team silver was won by the Germans, who placed behind the high favourites from Great-Britain. The Dutch team got bronze.

Die Briten, Titelverteidiger von London, waren als hohe Favoriten nach Rio gereist und wurden dieser Favoritenrolle auch voll umfänglich gerecht. Das Team in der Besetzung Sophie Wells / Valerius (Grade IV), Natasha Baker / Cabral (Grade II), Sophie Christiansen / Athene Lindebjerg (Grade Ia) und Anne Dunham / Lucas Normark (Grade Ia) ritten zu einem uneinholbaren Gesamtergebnis von 453,306% und lagen damit fest und sicher auf dem Goldrang.

Mit einem Endergebnis von 433,321% gewannen die deutschen Para-Reiter Silber. Für Deutschland gingen Carolin Schnarre / Del Rusch (Grade IV), Alina Rosenberg / Nea’s Daboun (Grade Ib), Steffen Zeibig / Feel good (Grade II) und Elke Philipp / Regaliz (Grade Ia) an den Start.

Mit ca. 3% Abstand (Endergebnis 430,353%) erritten sich die Reiter aus den Niederlanden - Frank Hosmar / Alphaville (Grade IV), Nicole den Dulk / Wallace (Grade Ib), Rixt van der Horst / Caraat (Grade II) und Demi Vermeulen / Burberry (Grade II) - die Bronzemedaille.

The British para-dressage riders title defenders from the London Olympics, came to Rio as the high favourties and lived up to this role. The team with Sophie Wells / Valerius (grade IV), Natasha Baker / Cabral (grade II), Sophie Christiansen / Athene Lindebjerg (grade Ia) and Anne Dunham / Lucas Normark (grade Ia) came to a final score of 453,306%, which was uncatachable by any other nation and therefore claimed an undefeated gold medal

With a final score of 433,321%, the German para-dressage riders claimed silver. The riders for Germany were Carolin Schnarre / Del Rusch (grade IV), Alina Rosenberg / Nea’s Daboun (grade Ib), Steffen Zeibig / Feel good (grade II) and Elke Philipp / Regaliz (grade Ia).