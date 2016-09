Equi-News.de

Die Wettbewerbe der Para-Dressurreiter bei den Paralympics in Rio sind vorüber, die Medaillen sind verteilt - sowohl in der Einzelwertung als auch in der Kür. Über Gold konnen sich Sophie Christiansen (2 x Grade Ia), Pepo Puch und Lee Pearson (Grade Ib), Natasha Baker (2 x Grade II), Ann Cathrin Lubbe und Sanne Voets (Grade III) sowie Sophie Wells und Michele George (Grade IV). Für Deutschland gab es nur einmal Bronze durch Steffen Zeibig. Hier ist die Medaillenübersicht: The para dressage competitions at the Rio Paralympics have came to an end and the medals are distributed - both in the individual ranking and in the Freestyle. Gold medals went on to Sophie Christiansen (2 x grade Ia), Pepo Puch and Lee Pearson (grade Ib), Natasha Baker (2 x grade II), Ann Cathrin Lubbe and Sanne Voets (grade III) as well as Sophie Wells and Michele George (Grade IV). For Germany, there was only one bronze medal, which was won by Steffen Zeibig. Here is the medal table:

Grade Ia - Einzelwertung / Individual Ranking

Gold Sophie Christiansen GBR Athene Lindebjerg 78,217% Silver Anne Dunham GBR Lucas Normark 74,348% Bronze Sergio Oliva BRA Coco Chanel 73,826%

Grade Ia - Einzelwertung Kür / Individual Ranking Freestyle

Gold Sophie Christiansen GBR Athene Lindebjerg 79,700% Silver Anne Dunham GBR Lucas Normark 76,050% Bronze Sergio Oliva BRA Coco Chanel 75,150%

Grade Ib - Einzelwertung / Individual Ranking

Gold Pepo Puch AUT Fontainenoir 75,103% Silver Lee Pearson GBR Zion 74,103% Bronze Stinna Kaastrup DEN Smarties 73,966%

Grade Ib - Einzelwertung Kür / Individual Ranking Freestyle

Gold Lee Pearson GBR Zion 77,400% Silver Pepo Puch AUT Fontainenoir 76,750% Bronze Stinne Kaastrup DEN Smarties 74,750%

Grade II - Einzelwertung / Individual Ranking

Gold Natasha Baker GBR Cabral 73,400% Silver Demi Vermeulen NED Burberry 71,600% Bronze Rixt van der Horst NED Caraat 70,743%

Grade II Einzelwertung Kür / Individual Ranking Freestyle

Gold Natasha Baker GBR Cabral 77,850% Silver Rixt van der Horst NED Caraat 76,250% Bronze Steffen Zeibig GER Feel Good 74,350%

Grade III - Einzelwertung / Individual Ranking

Gold Ann Cathrin Lubbe NOR Donatello 72,878% Silver Susanne Sunesen DEN Que Faire 72,171% Bronze Louise Etzner Jakobsson SWE Zenard 70,439%

Grade III - Einzelwertung Kür / Individual Ranking Freestyle

Gold Sanne Voets NED Demanur 73,850% Silver Ann Cathrin Lubbe NOR Donatello 73,800% Bronze Louise Etzner Jakobsson SWE Zenar 73,650%

Grade IV - Einzelwertung / Individual Ranking

Gold Sophie Wells GBR Valerius 74,857% Silver Michele George BEL Rainman 74,333% Bronze Frank Hosmar NED Alphaville 72,452%

Grade IV - Einzelwertung Kür / Individual Ranking Freestyle