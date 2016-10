Equi-News.de

Daniel Deusser ist der Sieger des Los Angeles Masters. Mit Equita van’t Zorgvliet setzte sich Deusser im 10-köpfigen Stechen des Longines Grand Prix an die Spitze des Feldes und siegte mit fast 1 Sekunde Vorsprung vor dem Ägypter Nayel Nasser und dem Niederländer Harrie Smolders. Der Emirates Gold Cup sah ein komplett französisches Podium. Hier sind die Ergebnisse: Daniel Deusser is the big winner of the Los Angeles Masters. Riding Equita van’t Zorgvliet, Deusser was in winning form in the jump-off of 10 of the Longines Grand Prix and claimed the victory ahead of Egyptian rider Nayel Nasser and Dutch jumper Harrie Smolders. The Emirates Gold Cup had a total French podium. Here are the results.

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Daniel Deusser GER Equita van’t Zorgvliet 0 / 37,67 Sec. 2: Nayel Nasser EGY Lordan 0 / 38,55 Sec. 3: Harrie Smolders NED Don 0 / 39,31 Sec. 4: Roger Yves Bost FRA Pegase du Murier 0 / 39,48 Sec. 5: Cian O’Connor IRL Good Luck 0 / 39,98 Sec.

Int. Springprüfung 1,55m mit 2 Umläufen / Int’l jumping competition 1,55m with 2 rounds