Equi-News.de

Im dänischen Odense starteten die Dressurreiter nun ebenfalls in die neue Worldcup-Saison; der Spanier Severeo Jurado Lopez und sein wunderbarer Lorenzo sind die ersten Sieger der neuen Saison. Beim World Cup der Springreiter stand an diesem Wochenende Helsinki auf dem Programm; hier siegte der Schweizer Romain Duguet mit Quorida de Treho. Für Deutschland erfreulich: Meredith Michaels-Beerbaum und Comanche wurden Dritte. Hier sind die Ergebnisse: In Odense (Denmark), the dressage riders started into their new world cup season; Spanish rider Severo Jurado Lopez and his great Lorenzo are the first winners of the new season. And the showjumpers had their second world cup leg in Helsinki (FIN). Here, Swiss rider Romain Duguet and Quorida de Treho claimed the victory and, quite pleasant from the German point of view, Meredith Michaels-Beerbaum and Comanche came in third. Here are the results:

CDI-W Odense (DEN)

World Cup Kür / Freestyle to Music

1: Severo Jurado Lopez ESP Lorenzo 82,060% 2: Tinne Vilhelmson-Silfven SWE Paridon Magi 79,555% 3: Rose Mathisen SWE Zuidenwind 77,400% 4: Kristy Oatley AUS Du Soleil 76,705% 5: Mads Hedeliowitz SWE Jimmi Choo 75,740%

CDI-W Helsinki (FIN)

Longines FEI World Cup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off