Equi-News.de

The new world ranking list dressage has a new, but quite well-known leader: Aber more than 7 years, German dressage queen Isabell Werth has reconquered the top spot. Die neue Weltrangliste Dressur wird von einer alten Bekannten angeführt: Nach über 7 Jahren hat sich Dressurqueen Isabell Werth die Spitzenposition zurückerobert.

Weltrangliste Dressur per 01.11.2016/ World Ranking List Dressage as per November 1st, 2016