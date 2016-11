Equi-News.de

Das großartige Stuttgart German Masters hat am Mittwoch begonnen. Der für Ecuador reitende Nicolas Wettstein siegte im Indoor Derby vor Gold-Michi Jung; Jung konnte sich in Stuttgart aber über die Ernennung zum Reitmeister freuen. Die ersten großen Springsiege gingen an die britische Legende John Whitaker und an Daniel Deusser und Deusser wurde auch German Master. The great Stuttgart German Masters started on wednesday. Nicolas Wettstein, who is riding for Ecuador, claimed the victory in the Indoor Derby ahead of Michael Jung; Jung, however, could enjoy the assignment as “Riding Master” in Stuttgart. The first big jumping competitions went on to British legend John Whitaker and to Daniel Deusser. And Daniel Deuser claimed another victory when becoming Stuttgart German Master.

Das erste Highlight am Eröffnungstag des Stuttgart German Masters ist stets das Indoor Derby. Einmal mehr höchstklassig besetzt, war der Sieger jedoch unerwartet. Der für Ecuador reitende Schweizer Nicolas Wettstein siegte im Sattel von Onzieme Framoni nach tollen 87,79 Sekunden - da kam selbst der Doppel-Olympiasieger Michael Jung nicht mehr ran. Mit Rocana sauste Michi zwar sensationell durch den Kurs, aber eine Zeit von 88,13 Sekunden bedeutete Rang 2. Jungs Teamkollegin Ingrid Klimke benötigte mit Panimedes 89,01 Sekunden und wurde Dritte.

Pech hatte Andreas Ostholt, der mit Pennsylvania stürzte und sich dabei das Handgelenk mehrfach brach. Ostholt wurde bereits operiert. Auch der Italiener Pietro Grandis sorgte für einen Schreckmoment - zusammen mit seinem Wallach Dinin Chosen erlitt er einen rotational fall; Pferd und Reiter konnten allerdings auf eigenen Beinen die Schleyer-Halle verlassen. Da jedoch der Verdacht bestand, dass sich Grandis doch eine Verletzung der Wirbelsäule zugezogen haben könnte, wurde er ins Krankenhaus gebracht, woher es allerdings keine Neuigkeiten zu eventuellen Verletzungen gab.

Für Michael Jung gab es aber dennoch genug Grund zum Strahlen: Ihm wurde in Stuttgart der Titel Reitmeister verliehen.

Die erste große internationale Springprüfung ging an die britische Springsportlegende John Whitaker. Im Sattel von Argento siegte Whitaker (0 / 58,52 Sek) vor Felix Haßmann mit Brazonado (0 / 58,65 Sek) und der Schwedin Petronella Andersson mit Mouse (0 / 59,16 Sek).

Das 1,50m-Zeitspringen ging an Daniel Deusser mit Happiness van’t Paradijs (58,83 Sek) vor Christian Ahlmann mit Caribis (60.86 Sek) und einem weiteren Deutschen, Jan Wernke mit Queen Mary (61,79 Sek).

Die großartige Springprüfung zum “Stuttgart German Master” ging ebenfalls an Daniel Deusser. Wieder mit Happiness sauste er in 38,47 Sek. durch den Parcours der drei Stechteilnehmern und konnte sich über einen Wagen des Hauptsponsors Mercedes freuen. Mit einem Ergebnis von 0 / 40,44 Sek. kam Maelle Martin aus Frankreich mit Giovani de la Pomme auf den zweiten Rang, gefolgt von Jan Wernke mit Nashville (8 / 47,86 Sek). Roger Yves Bost hatte mit seinem Top-Pferd Quod’Coeur de la Loge mit einem Zeitstrafpunkt aus dem Umlauf das Stechen knapp verpasst - Rang 4.

The first highlight on the opening day of the Stuttgart German Masters every year is the Indoor Derby. Once again with a highly prominent starting field, the winner was quite a surprise. Swiss rider Nicolas Wettstein, who is competing for Ecuador, and his four-legged partner Onzieme Framoni rushed through the course in a time of 87,79 sesconds - this was even unbeatable for the double Olympic champion Michael Jung. Together with Rocana, he tried his utmost and showed a great round, but needed 88,13 secondas, which was the runner-up spot. Jung’s teammate Ingrid Klimke and Panimedes needed 89,01 seconds and finished on third place.

Jinx of the day was Andreas Ostholt, who had a bad fall with his horse Pennsylvania. He fractured his wrist joint and underwent surgery already. Also Italian eventer Pietro Grandis left the audience in a Moment of fear when suffering a rotational fall together with his gelding Dinin Chosen; horse and rider luckily left the Schleyer-Hall on their own feet. However, as it was suspected that Grandis may have sustained an injury at his back, he was taken to hospital for further examination and there have been no news on his condition.

Michael Jung, however, had still enough reason for joy: he was appointed as “Riding Master” (Reitmeister).

The first big inernational jumping competition went on to British showjumping legend John Whitaker. Riding Argento, Whitaker claimed the victory with his final result of 0 / 58,52 sec. ahead of Germany’s Felix Haßman with Brazonado (0 / 58,65 sec.) and Petronella Andersson from Sweden with Mouse 0 / 59,16 sec.

The 1,50m jumping competition against the clock saw Daniel Deusser with Happiness van’t Paradijs as winners (58,83 sec.), Christian Ahlman and Caribis finished as runner-ups (60.86 sec.), followed by another German combination, Jan Wernke with Queen Mary (61,79 sec).