Equi-News.de

Daniel Deusser ist die neue Nummer 1 der Weltrangliste Springen. Deusser führt vor Christian Ahlmann und dem US-Amerikaner Kent Farrington. Hier sind die Top Ten: Daniel Deusser is the new no. 1 of the world ranking list showjumping. Deusser leads ahead of Christian Ahlmann and US-rider Kent Farrington. Here are the top ten:

Weltrangliste Springen per 01.01.2017 / World ranking list showjumping per January 1st, 2017