Equi-News.de

Der K + K Cup in Münster endete mit zwei Siegen von Dorothee Schneider in der Dressur (sie gewann im Sattel von Sammy Davis jr. sowohl den Grand Prix als auch den Grand Prix Spécial) und mit dem Triumph von Jens Baackmann, der sich im Sattel der Cornet Obolensky-Tochter Carmen den Sieg im Großen Preis der Springreiter sicherte. Hier sind die Ergebnisse: At the K + K Cup in Munster, Germany, the dressage tests were dominated by Dorothee Schneider, who claimed both the victories in the Grand Prix and the Grand Prix Spécial riding Sammy Davis jr. And the showjumping Grand Prix saw Jens Baackmann with Carmen (a 12-year old mare by Cornet Obolensky) as winner. Here are the results:

Grand Prix de Dressage

1: Dorothee Schneider GER Sammy Davis jr. 75,60% 2: Helen Langehanenberg GER Damsey 73,20% 3: Anabel Balkenhol GER Heuberger 72,74% 4: Beatrice Buchwald GER Daily Pleasure 71,20% 5: Isabell Werth GER Anne Beth 70,10%

Grand Prix Spécial

1: Dorothee Schneider GER Sammy Davis jr. 77,627% 2: Helen Langehanenberg GER Damsey 76,412% 3: Beatrice Buchwald GER Daily Pleasure 74,039% 4: Anabel Balkenhol GER Heuberger 72,725% 5: Hartwig Burfeind GER Fine Spirit 70,373%

Großer Preis der Springreiter

Springprüfung 1,55m mit Stechen / Jumping competition 1,55m with jump-off