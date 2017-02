Equi-News.de

Es dauert nur noch sechs Wochen, dann öffnet die Equitana, die Weltmesse des Pferdesports 2017 ihre Pforten. Neben dem Riesen-Messeangebot locken in diesem Jahr viele superspannende Highlights im Ausbildungs- und Showprogramm. 6 weeks until the Equitana - the Equestrian Sports World Fair - will open it’s doors in Essen. Besides the huge exhibition there are many highlights in the education and show program.

Equitana - das ist ein Synonym für das weltgrößte Angebot an allem, was es rund um Pferde und Pferdesport gibt. Bei der Equitana in Essen (18. - 26. März 2017) sind in diesem Jahr 750 Aussteller vor Ort; es werden ca. 200.000 Besucher aus allen Teilen der Welt erwartet. Doch neben den Ausstellern gibt es auch hochkarätige Ausbildungs- und Showabende, die einen Besuch auf jeden Fall lohnen werden.

Im Essener Schloss Hugenpoet wurde das Programm vorgestellt.

Zunächst ist natürlich die Hop Top Show ein absolutes Highlight. Die diesjährige Show unter dem Namen “Passepartout” findet am 18.03., 22.03., 24.03. und 25.03. statt. Tickets kosten zwischen € 49,00 und € 79,00.

Am 19.03. findet die Zuchtgala Hengste statt. Die deutschen Landgestüte schicken ihre besten Vererber zu Pavo Hengste 2017 - so darf man sich beispielsweise auf Belantis unter Dressurqueen Isabell Werth freuen. Tickets gibt es zu Preisen zwischen € 19,00 und € 40,00.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Vielseitigkeit Ingrid Klimke hält am 20.03. einen exklusiven Ausbildungsabend ab, wo sie Einblicke in ihre Trainingsphilosophie gibt. “Ich würde mir wünschen, dass jeder irgendetwas von dem Abend mitnimmt, dass er am nächsten Tag direkt ausprobieren möchte”, so Ingrid Klimke. Tickets kosten zwischen € 29,00 und € 45,00.

Fans von Pat Parelli kommen am 23.03. auf ihre Kosten - denn da präsentiert der weltbekannte Horsemanship-Trainer zwei Stunden lang seine Parelli-Methode. Tickets für diesen Abend gibt es für € 29,00n bis € 45,00.

Und zum Abschluss der Equitana (26.03. - 14:00 - 16:00 Uhr) gibt es noch ein weiteres Highlight, nämlich die Show Volti-Magic. Top-Voltigierer treten im Großen Ring der Halle 6 auf (dafür ist ein Ticket zusätzlich zur Eintrittskarte erforderlich - Tickets kosten zwischen € 29,00 und € 35,00).

Das Voltigier-Team Norka (die amtierenden Deutschen Meister vom Voltigierverein Köln-Dünnwald) waren zum Fototermin nach Schloss Hugenpoet gekommen - da ließ es sich Ingrid Klimke nicht nehmen, sich selbst schnell einmal auf den Rücken von Championats-Pferd Danny zu schwingen und zu dokumentieren, dass das Stehen auf dem Pferd für die vielseitige Olympiasiegerin auch kein Problem darstellt. Frei nach dem Motto “Equitana, wir kommen!”

Equitana - this is a synonym for world’s largest exhibition for everyhting around horses and horsesport. At the Equitana in Essen (Northrhine-Westphalia / Germany), which takes place from March 18 - 26, 2017, a total of 750 exhibitors will present their goods to approx. 200.000 visitiors from all over the world. But besides the large exhibition, there are also highclass show evenings, which will fascinate the spectators.

At Hugenpoet Castle in Essen, now the program was presented.

First, the Hop Top Show naturally is an absolute highlight. This year’s show, which has the title “Passepartout”, is live on stage on March 18, 22, 24 and 25. Tickets are available at EUR 49,00 - 79,00.

On March 19th, the Stallion Gala will take place. The German state studs will send their best stallions to the “Pavo Stallions 2017″ - for example, dressage queen Isabell Werth will present Belantis. Tickets are available at EUR 19,00 - 49,00.

Olympic and World Champion Eventing Ingrid Klimke will host an exclusive training evening on March 20, 2017. Ingrid will give some insights into her training philiosophy. “I would love if everybody would take an idea, an inspiration back home, which he/she would like to try himself the next day!” (tickets for EUR 29,00 - 45,00).

Fans of Pat Parelli can look forward to March 23rd - then the world famous horsemanship-trainer will explain his “Parelli-method” for two hours. Tickets for this evening are available at EUR 29,00 - 45,00)

And there will be another highlight on the last day of Equitana - the show Volti-Magic. Top-vaulters will present their skills in the great ring in hall 6 (for this, there is a special ticket besides the entrance ticket necessary - These tickets are available at EUR 29,00 - 35,00).