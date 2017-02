Equi-News.de

Julien Epaillard hat die vorletzte Etappe der aktuellen Worldcup-Saison gewonnen. In Bordeaux setzte sich der Franzose in einem 19(!)-köpfigen Stechen gegen seine Konkurrenten durch und siegte vor dem Niederländer Leopold van Asten und dem jungen Deutschen Guido Klatte. Hier sind die Ergebnisse: Julien Epaillard is the winer of the penultimate qualifier of the current worldcup-season. In Bordeaux, the French rider was the best one in a jump-off of 19 (!) riders and claimed the victory ahead of Dutch showjumper Leopold van Asten and German young gun Guido Klatte. Here are the results:

Jumping International de Bordeaux

Longines FEI Worldcup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off