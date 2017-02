Equi-News.de

Das Longines Masters in Hong Kong endete mit einem deutschen Triumph im mit 400.000 US-$ dotierten Großen Preis. Christian Ahlmann siegte auf dem noch unerfahrenen 10-jährigen Zangersheide-Hengst Caribis Z vor Altmeister Ludger Beerbaum mit Casello. Der mittlerweile für Österreich startende Max Kühner wurde Dritter. Hier sind die Ergebnisse: The Longines Masters in Hong Kong ended with a German trijmph, when Christian Ahlmann turned out to be the big winner in the Longines Grand Prix with it’s pricemoney of US-$ 400.000. Ahlmann claimed the victory together with the quite unexperienced, 10-year old Zangersheide-stallion Caribis Z ahead of jumping legend Ludger Beerbaum with Caribis Z. Max Kuehner, who is competing for Austria in the meantime, came in third. Here are the results:

Longines Grand Prix

Int. Springprüfung 1,60 mit 2 Runden / Int’l jumping competition 1,60m with 2 rounds