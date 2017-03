Equi-News.de

Der Worldcup-Qualifier der Springreiter endete im schwedischen Göteborg mit einem Sieg für Schweden: Henrik von Eckermann verwies in einem 12-köpfigen Stechen die beiden Niederländer Maikel van der Vleuten und Leopold van Asten auf die Plätze 2 und 3. The worldcup qualifier in Gotenborg (Sweden) after a jump-off of 12 riders ended with a victory for Sweden: Henrik von Eckermann claimed the victory ahead of Dutch rider Maikel van der Vleuten and Leopold van Asten.

Longines FEI Worldcup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off