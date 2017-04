Equi-News.de

Start der Longines Global Champions Tour 2017: Die “Formel 1 des Springsports”, die heuer aus 14 Stationen und dem Finale in Doha besteht, begann in Mexico City. Erster LGCT-Sieger dieses Jahres ist der Schweizer Martin Fuchs, der sich nach sechsköpfigem Stechen an die Spitze des Feldes setzte. Hier sind die Ergebnisse: Take-off of the Longines Global Champions Tour 2017: The “formula 1 of showjumping”, which this year includes 14 qualifiers and the final in Doha, started in Mexico City. First LGCT-winner of 2017 is Swiss rider Martin Fuchs, who claimed the victory after a jump-off of six riders. Here are the results:

Longines Global Champions Tour / CSI***** Mexico City

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off