Equi-News.de

Dritte Station der Longines Global Champions Tour - an diesem Wochenende stand Shanghai auf dem Tourplan. Nach vierköpfigem Stechen siegte im Großen Preis von Shanghai der Italiener Lorenzo de Luca. Hier sind die Ergebnisse: Third leg of the Longines Global Champions Tour - this weekend, Shanghai was the venue. After a jump-off of four in the showjumping Grand Prix of Shanghai, Italian rider Lorenzo de Luca claimed the victory. Here are the results:

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off