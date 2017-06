Equi-News.de

Pato Muente und Zera sind die Derbysieger des Jahres 2017. Der gebürtige Argentinier, der für Slowenien reitet, siegte im Stechen gegen die beiden früheren Derbygewinner Gilbert Tillmann und Nisse Lüneburg. Pato Muente and Zera are the Derby winners 2017. The Argentinian-born rider, who is riding for Slovenia, claimed the victory in a jump-off against the former winners Gilbert Tillmann and Nisse Lüneburg.

Der 182. Nullfehlerritt in der Geschichte des Derbys und eine auf Sicherheit, mit viel Verstand gerittene Stechrunde - so sah das Erfolgsrezept von Pato Muente aus. Zusammen mit der 10-jährigen Holsteiner Stute Zera siegte der gebürtige Argentinier, der in der Lüneburger Heide daheim ist, zauberte Muente eine blitzsaubere Stechrunde in 56,30 Sekunden in den Derbypark.

Unglaubliche sechs Sekunden war der Zweitplatzierte im Stechen schneller - Gilbert Tillmann sauste mit dem erst 8-jährigen Holsteiner Wallach Claus-Dieter durch den Derbypark, dass man meinen könnte, er hätte sich in der Disziplin vertan und fürs Flachrenen gemeldet. Ein Abwurf machte die Hoffnungen jedoch zunichte. Ebenfalls einen Abwurf kassierte Nisse Lüneburg, der mit dem 9-jährigen Holsteiner Wallach Cordillo in 55,16 Sek. unterwegs war und das Derby auf dem dritten Rang beendete.

Der hohe Favorit und Vorjahressieger, Billy Twomey aus Irland, hatte im Sattel von Diaghilev eine tolle Runde mit einer absolut souveränen Bewältigung des Walls gezeigt, bis es ihn am unspektakulären Gatter vor den Birkeoxern erwischt - Rang vier am Ende.

The 182nd clear round in Derby history and a highly safe and intelligent jump-off round - this was the formula for success for Pato Muente. Riding the 10-year old Holstein-bred mare Zera, the Argentinia-born Muente, who is living in the German region of Luneburg Heath, needed 56,30 seconds for his clear jump-off round and with this claimed the victory in the Derby Garden.

An unbelievable six seconds faster in the jump-off was the runner-up - Gilbert Tillmann rushed in cyberspeed with the only 8-year old gelding Claus-Dieter through the course that one could have thought he thought he was on the Hamburg racing track. Having one fence down was the end of his wish to win. Also one fence down was the result for Nisse Lüneburg, who needed 55,16 seconds for his round with the 9-year old Holstein-bred gelding Cordillo, which meant the third place at the end.