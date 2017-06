Equi-News.de

Das tolle Pfingstturnier 2017 in Wiesbaden ist auch schon wieder Geschichte. In der Dressur gingen die Siege (nochmals) an Isabell Werth und in der Spécial-Tour an Sönke Rothenberger; bei den Springreitern sicherte sich Holger Wulschner den Großen Preis. Hier sind die Ergebnisse: The great Pfingstturnier competition 2017 in Wiesbaden is already over. In dressage, the victories went on (again) to Isabell Werth and in the Spécial-tour to Sönke Rothenberger, in showjumping, it was Holger Wulschner who claimed the Grand Prix. Here are the results:

Grand Prix Kür / Freestyle to Music

1:

Isabell Werth

GER

Don Johnson

82,025%

2: Charlott-Maria Schürmann

GER

Burlington

78,125%

3: Hendrik Lochhowe

GER

Boston

75,800%

4: Nadine Husenbeth

GER

Florida

73,075%

5: Andrea Timpe

GER

Fürstenglanz

70,950%



Grand Prix (Spécial-Tour) / Grand Prix for Spécial

1:

Sönke Rothenberger

GER

Favourit

72,260%

2: Heiner Schiergen

GER

Aaron

71,440%

3: Juliane Brunkhorst

GER

Fürstano 71,100%

4: Emile Faurie

GBR

Weeked Fun

70,900%

5: Pia Laus-Schneider

ITA

Shadow

69.000%



Grand Prix Spécial

1:

Sönke Rothenberger

GER

Favourit

73,843%

2: Heiner Schiergen

GER

Aaron

72,078%

3: Emile Faurie GBR

Weekend Fun

71,608%

4: Pia Laus-Schneider ITA

Shadow

69.647%

5: Marie Emile Bretenoux

FRA

Quartz of Jazz

68,510%



Großer Preis von Wiesbaden

Int. Springprüfung 1,60m mit 2 Umläufen / Int’l jumping competiton 1,60m with 2 rounds