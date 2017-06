Equi-News.de

Zum vierten Mal fand die Athina Onassis Horse Show an der legendären Plage de Pampelonne in St. Tropez statt. Großer Sieger in diesem Jahr war Christian Ahlmann, der nach sechsköpfigem Stechen den Longines Grand Prix für sich entscheiden konnte. Tags zuvor siegte Kevin Staut im Prix. Julius Baer. For the fourth time, the Athina Onassis Horse Show took place at the legendary Beach de Pampelonne in St. Tropez. This year’s big winner was Christian Ahlmann, who was in winning form in a jump-off of 6 riders at the Longines Grand Prix. Already on Saturday, Kevin Staut claimed the victory of the Prix. Julius Baer.

Longines Grand Prix

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Christian Ahlmann GER Caribis Z 0 / 36,43 Sec. 2: Jérome Guery BEL Garfield de Tijii des Templiers 0 / 37,36 Sec. 3: Alberto Zorzi ITA Rackham’ Jo 0 / 37,77 Sec. 4: Peder Fredicson SWE Christian 0 / 39,82 Sec. 5: Kevin Staut FRA Reveur de Hurtebise 4 / 39,77 Sec. 6: Piergiorgio Bucci ITA Bohemian Rhapsody 9 / 54,04 Sec.

Prix Julius Baer

Int. Springprüfung 1,55m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,55m with jump-off