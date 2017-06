Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve wurde unser wunderbarer Kollege, der weltbekannte Pferde-Fotograf Jacques Toffi, mit dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze ausgezeichnet. During the German National Championships in Balve, our great colleague, word-famous equestrian photographer Jacques Toffi, has been awarded with the Riders’ Cross of Merit in bronze by the German Equestrian Federation.

Er ist einer der wenigen Pferdefotografen von Weltruhm. Seine Fotos erzählen immer die Geschichte hinter der Geschichte; sie sind immer etwas Besonderes. Er ist eine lebende Legende - und heute wurde er in Balve geehrt. Jacques Toffi, 65, wurde von FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau mit dem Reiterkreuz in Bronze ausgezeichnet. Der gebürtige Syrer Toffi ist seit über 30 Jahren mit seiner Kamera auf den wichtigsten Reit- und Pferdesportveranstaltungen in aller Welt dabei.

Das Team von Equi-News.de / Equi-News.com gratuliert Jacques Toffi auf das Herzlichste! Du hast es wirklich so sehr verdient!

He is one of the very few equestrian photographers who are world-famous. His pictures tell the story behind the story, they are always something special. He is a living legend - and today he was honoured in Balve. Jacques Toffi, aged 65, was awarded by the President of the German Federation of Equestrian Sport, Breido Earl zu Rantzau, with the Riders’ Cross of Merit in bronze. Toffi, who was born in Syria, is with his cameras on the Scene at all important equestrian events all over the world for more than 30 years.

The team from Equi-News.de / Equi-News.com sends their heartiest congratulations to Jacques Toffi. It is really, really well deserved!