Equi-News.de

Die 23 Jahre junge Laura Klaphake ist neue Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Im Sattel von Silverstone G siegte Klaphake vor Angelique Rüsen / Carlson und Vanessa Borgmann / Casper. 23 years’ young gun Laura Klaphake is new German national champion showjumping - lady riders. Riding Silverstone G, Klaphake claimed the title ahead of Angelique Rüsen / Carlson and Vanessa Borgmann / Casper.

Nach zwei Prüfungen mit insgesamt drei Umläufen holte sich Laura Klaphake ihren ersten deutschen Meistertitel im Lager der Springreiterinnen mit dem bestmöglichen Ergebnis von 0 Strafpunkten - im Sattel von Silverstone G, dem 9-jährigen Diamant de Semilly-Sohn aus dem Besitz von Paul Schockemöhle.

Die letztjährige Silbermedaillengewinnerin holte sich auch heute wieder den Titel der Vizemeisterin - Angelique Rüsen mit Carlson, einem ebenfalls 9-jährigen Sohn des Colorit. Angelique Rüsen hatte in der ersten Wertungsprüfung einen Abwurf kassiert, blieb aber heute in beiden Umläufen fehlerfrei. Bronze ging an Vanessa Borgmann mit Casper, einem 11-jährigen Sohn des Cornet Obolensky.

After two competitions with a total of three rounds, Laura Klaphake claimed her first German national title in senior showjumping - lady riders with the best possible result of 0 penalty points - riding Silverstone G, a 9-year old gelding by Diamant de Semilly, who is owned by Paul Schockemöhle.