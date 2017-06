Equi-News.de

Luhmühlen: Die Dressurprüfungen des 4-Sterne-CCI und des 3-Sterne-CIC endeten als Triumph für Bettina Hoy: Sie führt das Feld in beiden Prüfungen nach der Dressur an. In der 4-Sterne-Prüfung ist sie zusammen mit Designer (Foto) und einem Dressurergebnis von 36,0 Punkten vorn, gefolgt von Julia Krajewski / Samourai du Thot und der US-Amerikanerin Marilyn Little / Scandalous. Im 3-Sterne CIC ist Seigneur Medicott Hoys vierbeiniger Partner, mit dem zu einem fabelhaften Dressurergebnis von 26,3 Punkten kam; hier folgte Ingrid Klimke mit ihren beiden Pferden Hale Bob und Weisse Düne auf den Plätzen 2 und 3. Hier sind die Dressurergebnisse: Luhmühlen: The dressage tests of 4-star CCI and 3-star CIC ended as a full triumph for Bettina Hoy. She is leading both fields after dressage. In the 4-star-test, she and her four-legged partner Designer (pictured) are in front with a score of 36,0 pts, followed by Julia Krajewski / Samourai du Thot and US-rider Marilyn Little / Scandalous. In the 3-star CIC, Bettina Hoy rode Seigneur Medicott to a fabulous score of 26,3 pts, followed by Ingrid Klimke with her two horses Hale Bob and Weisse Düne. Here are the dressage scores:

CCI****

1:

Bettina Hoy

GER Designer

36,00 Pt.

2:

Julia Krajewski GER

Samourai du Thot

37,10 Pt. 3: Marilyn Little

USA

Scandalous

38,00 Pt.

4:

Nicola Wilson

GBR

Bulana

38,70 Pt.

5:

Astier Nicolas

FRA

Molakai

39,10 Pt.

6: Sarah Bullimore GBR Lilly Corinne

39,30 Pt.

7: Tim Lips

NED

Bayro 39,40 Pt.

8: Andreas Dibowski

GER

Butts Avedon

41,40 Pt.

9: Oliver Townend

GBR

Black Tie

43,00 Pt.

10:

Hannah Sue Burnett USA

Harbour Pilot

44,50 Pt.



CIC***

1:

Bettina Hoy

GER Seigneur Medicott 36,00 Pt.

2:

Ingrid Klimke GER

Hale Bob

31,30 Pt. 3: Ingrid Klimke GER

Weisse Düne

32,70 Pt.

4:

Michael Jung GER

Star Connection 35,60 Pt.

4:

Julia Krajewski GER

Chipmunk

35,60 Pt.

6: Sandra Auffahrt GER

Opgu Luovo

35,80 Pt.

7: Michael Jung

GER

Rocana

38,50 Pt.

8: Sarah Algotsson-Ostholt

SWE Reality

39,90 Pt.

9: Louise Svenss Jähde SWE

Waikiki

40,10 Pt.

10:

Emma McNab AUS Fernhill Tabasco 40,50 Pt.