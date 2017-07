Equi-News.de

The equid’s infectuous anemia is spreading further throughout Germany. Today, two new infections were confirmed in Duesseldorf (Northrhine-Westfalia) and three in Tagmersheim (Bavaria). Meanwhile, nine cases were confirmed in total. Die Infektiöse Anämie der Einhufer breitet sich in den letzten Tagen in Deutschland weiter aus. Heute wurden zwei neue Fälle in Düsseldorf und drei Fälle im bayerischen Tagmersheim bestätigt. Insgesamt sind nunmehr neun Infektionsfälle in Deutschland bestätigt.

Die tödliche Seuche Infektiöse Anämie hat gegenwärtig in Deutschland bislang neun Pferde befallen: Nach einem Fall in Düsseldorf in der vergangenen kamen heute im gleichen Stall zwei neue bestätigte Infektionen hinzu. Ebenfalls heute wurden drei Infektionsfälle in Tagmersheim im Landkreis Donau-Riedt bestätigt. Drei weitere Fälle sind verteilt: Ein Fall wurde bereits in der vergangenen Woche aus dem Lankreis Verden gemeldet, einer aus der Grafschaft Bentheim sowie ein Fall aus Hamburg.

Die infizierten Tiere müssen getötet werden, um die betroffenen Ställe wurden entsprechende Sperrzonen errichtet. Die Ställe werden für die Dauer von drei Monaten gesperrt. Eine Aufstallung aller Pferde ist notrwendig. Sämtliche Pferde, Ponies, Esel und Zebras in den Sperrgebieten müssen auf eine mögliche Infektion getestet werden.

The fatal diesease equid’s infectuous anemia meanwhile has infected nine horses: After one infection in Duesseldorf during last week, today two more infections in the same barn in Duesseldorf were confirmed. Also today, three infected horses were confirmed in Tagmersheim in the rural district Donaus-Rieds (Bavaria). Three more infections are throughout Germany: One case was reported already last week from the rural dictrict Verden, one from the Bentheim-area and one from Hamburg.