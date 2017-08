Equi-News.de

Am vergangenen Sonntag erblickte die kleine Chloé Cornelia Jennifer Tops das Licht der Welt - dies melden die stolzen Eltern Edwina Tops-Alexander und Jan Tops auf Instagram. Last sunday, little Chloé Cornelia Jennifer was born - this was announced by proud parents Edwina Tops-Alexander and Jan Tops via Instagram.

Edwina Tops-Alexander und Jan Tops vermeldeten die glückliche Nachricht via Instagram: Am vergangenen Sonntqg kam die kleine Chloé Cornelia Jennifer im Centre Hospitalier Princesse Grace in Monaco auf die Welt. Dem Strahlen der Eltern nach zu urteilen, geht es Eltern und Kind gut. Auf Instagram gab es auch direkt ein Foto des Reiter-Nachwuchses mit seinen stolzen Eltern:

Edwina Tops-Alexander and Jan Tops announced the happy news via Instagram: Last sunday, little Chloé Cornelia Jennifer was born at the Centre Hospitalier Princesse Grace in Monaco. When you see the proud parents beaming with joy, both parents and their little one are doing well. On Instagram, also the first photo of the proud parents with their baby girl was shown:

edwinatopsalexander #Chloe‘corneliajennifertops #veryproudparents #born30thjulyinmonaco #vanessavonzitzewitz Copyright: Instagram / edwinatopsalexander