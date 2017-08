Equi-News.de

Für die Europameisterschaften der Dressurreiter in Göteborg gab es in den letzten Tagen vier Absagen: aus den Niederlanden mussten Hans Peter Minderhoud und auch Ersatzreiterin Emmelie Scholtens zurückziehen. Beatriz Ferrer-Salat aus Spanien und die Irin Judy Reynolds werden ebenfalls nicht in Göteborg an den Start gehen. Verletzungen der Pferde (bei Minderhoud, Scholtens und Reynolds) oder der Reiterin (bei Ferrer-Salat) waren die Ursache für die Absagen. Four withdrawals came in for the European Championships Dressage during last days: Hans Peter Minderhoud from the Netherlands as well as Dutch reserve rider Emmelie Scholtens, Spain’s Beatriz Ferrer-Salat and Ireland’s Judy Reynolds will also not participate in Gothenburg. Injuries of the horses (Minderhoud, Scholtens and Reynolds) and riders (Ferrer-Salat) were the reason for these withdrawals. Für die Niederlande ist in ihrem EM-Team “der Wurm drin”: Erst musste Hans Peter Minderhoud seine Teilnahme an den Europameisterschaften absagen: sein EM-Pferd Johnson hatte sich nachts in der Box ein Eisen abgezogen und war in das Eisen hineingetreten - diese Verletzung muss erst ausheilen. Daraufhin wurde Ersatzreiterin Emmelie Scholtens ins Team für Göteborg berufen, doch auch hier kam jetzt eine Absage: Scholtens Wallach Apache zog sich gestern eine kleine Verletzung zu und ist somit auch nicht “fit to compete”. Nun wird Patrick van der Meer mit Zippo das niederländische Team in Göteborg komplettieren.

Ebenfalls wegen einer Verletzung des Pferdes musste die irische Einzelstarterin Judy Reynolds ihren Start in Göteborg absagen: ihr Vancouver hatte sich im Training ebenfalls eine leichte Verletzung zugezogen, die ca. sechs Wochen Pause nach sich zieht.

Bei Beatriz Ferrer-Salat ist zwar ihr Championatspferd Delgado fit, aber die Reiterin verletzt. Wie die spanische Dressurikone auf Facebook mitteilte, ist sie bereits vor zwei Wochen über einen ihrer Hunde gestolpert und dabei unglücklich gestürzt. Nachdem die Schmerzen nicht besser wurden, diagnostizierte der Arzt eine gebrochene Rippe und verordnete eine Reitpause. Für Beatriz Ferrer-Salat rückt Cristobal Belmonte ins spanische Team nach.

There seems to be a jinx in the nominations for the team which will represent the Netherlands at the European Championships in Gothenburg. First Hans Peter Minderhoud hat to withdraw from the Europeans after his horse Johnson pulled off a shoe during the night and stepped into it. The injury sustained by this now first needs to heal. Then reserve rider Emmelie Scholtens was called into the team, but now she also had to withdraw: Scholten’s gelding Apache sustained a minor injury during the training yesterday and therefore also is not “fit to compete”. Now Patrick van der Meer and Zippo will complete the Dutch Team in Gothenburg.

Also due to an injury of her horse, Irish individual rider Judy Reynolds had to cancel her participation in Gothenburg: Vancouver sustained a minor injury during the Training, which will lead to a six weeks’ break.