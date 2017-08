Equi-News.de

Die EM der Vielseitigkeitsreiter im polnischen Strzegom startete gestern mit dem ersten Teil der Dressur. Nach einer sensationell guten Dressur setzte sich Bettina Hoy mit Seigneur Medicott mit Abstand an die Spitze des Felde, gefolgt vom Franzosen Thomas Carlile und Upsilon. Julia Krajewski mit Samourai du Thot liegt auf dem gegenwärtig dritten Rang. The European Championships Eventing in Strzegom (Poland) took off with the first part of dressage yesterday. After a sensational round, Bettina Hoy and Seigneur Medicott are overnight leaders and have quite a marginto runner-up Thomas Carlile from France with Upsilon. Germany’s Julia Krajewski and Samourai du Thot are currently ranking third.

EM Vielseitigkeit / EC Eventing

Ergebnisse Dressur nach 39 von 77 Startern / Results dressage after 39 of 77 starters

1: Bettina Hoy GER Seigneur Medicott 24,60 Pts 2: Thomas Carlile FRA Upsilon 34,40 Pts. 3: Julia Krajewski GER Samourai du Thot 36,30 Pts. 4: Felix Vogg SUI Onfire 37,20 Pts. 5: Louise Svensson Jähde SWE Utah Sun 38,30 Pts. 6: Rosalind Canter GBR Allstar 38,60 Pts. 7: Karin Donckers BEL Fletcha van’t Verahof 40,10 Pts. 8: Pietro Roman ITA Barradiff 41,00 Pts. 8: Josefa Sommer GER Hamilton 41,00 Pts. 10: Sidney Dufresne FRA Tresor Mail 41,50 Pts.