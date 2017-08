Equi-News.de

Bei den Europameisterschaften in Göteborg sind die ersten Medaillensätze bei den Para-Dressurreitern vergeben. In den neu geordneten Grades (nicht mehr Ia, Ib bis IV, sondern I bis V) standen gestern die ersten Einzelwettbewerbe in den Grades I, II und III auf dem Programm. Über Gold konnten sich die Britinnen Suzanna Hext (Grade III) und Julie Payne (Grade I) sowie der Österreicher Pepo Puch (Grade II) freuen. Für Deutschland gab es zwei Mal Silber (Elke Philipp in Grade I und Claudia Schmidt in Grade III) At the European Championships in Gothenburg, the first sets of medals have been distributed to the para-dressage riders, In the newly structured grades (now grade I - V instead of Ia, Ib - IV), the individual tests in grades I, II and III were scheduled. British riders Suzanna Hext (grade III) and Julie Payne (grade I) as well as Austria’s Pepo Puch (grade II) could enjoy gold. Germany got two times silver (Elke Philipp in grade I and Claudia Schmidt in grade III).

Grade I

Gold Julie Payne GBR Athene Lindebjerg 77,642% Silver Elke Philipp GER Regaliz 73,428% Bronze Rihards Snikus LAT King of the Dance 73,321% 4: Sara Morganti ITA Royal Delight 72,250% 5: Anita Johnsson SWE Dear Friend 70,214%

Grade II

Gold Pepo Puch AUT Fontainenoir 73,382% Silver Nicole den Dulk NED Wallace 72,382% Bronze Stinna Tange Kaastrup DEN Smarties 72,029% 4: Jaana Kivimäki FIN Bellilene 69,500% 5: Alina Rosenberg GER Nea’s Daboun 68,470%

Grade III