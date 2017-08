Equi-News.de

Steht der britischen Dressur-Equipe in Göteborg der nächste Schock in’s Haus? In den sozialen Netzwerken sorgt man sich um den britischen Leitwolf Carl Hester, nachdem dieser auf Facebook und Instagram ein Foto postete, auf welchem er von schwedischen Sanitätern behandelt wird. Will there be the next shock for the British dressage riders in Gothenburg? In social media, users are worrying about Great-Britain’s anchor rider Carl Hester after he posted a photo on Facebook and Instagram on which he is treated by Swedish paramedics.

Was ist los mit Carl Hester? Der britische Dressurstar postete gestern ein Foto auf Facebook und Instagram, auf welchem er von schwedischen Sanitätern behandelt wird. Weswegen Hester sich hat behandeln lassen müssen, erklärt er nicht. Auch auf die Genesungswünsche auf Facebook und Instagram gibt es noch keine Reaktion. Offenbar war Carl Hester jedoch fit genug, um sich gestern die große Eröffnungsfeier in Göteborg anzuschauen, denn von der Eröffnungsfeier gab Hester seinen Followern auf Instagram einen Eindruck.

Unten sein Facebook-Post, der Carl’s Followern in den sozialen Netzwerken Sorgen bereitete:

What’s going on with Carl Hester? The British dressage star yesterday posted a picture on Facebook and Instagram, on which he is shown being treated by Swedish paramedics. Carl did not explain due to what reason he had to see the paramedics. There is also not yet any reaction to all the ‘get well’-messages on Facebook and Instagram. However, Carl Hester obviously was fit enough to visit yesterday’s operning ceremony in Gothenburg, because from this he posted a photo on his Instagram account.

Below is the Facebook-post which distressed Carl’s followers: