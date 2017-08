Equi-News.de

EM Dressur Göteborg: Wie nicht anders erwartet, führen die Deutschen bereits nach der 1. Hälfte des Grand Prix. Erste Reiterinnen für Deutschland waren Helen Langehanenberg und Dorothee Schneider. Auf Rang 3 rangiert die Dänin Anna Zibrandtsen. In der noch nicht sehr aussagekräftigen Teamwertung führt Deutschland vor der Niederlande und Dänemark. Hier sind die Ergebnisse nach Tag 1 der Dressur: European Championships Dressage Gothenburg: As it was expected, the Germans are already in the lead after the first half of the Grand Prix. The first riders for Germany were Helen Langehanenberg and Dorothee Schneider. Danish Anna Zibrandtsen currently ranks third. In the (not yet quite significant) team ranking, Germany is in the lead ahead of the Netherlands and Denmark. Here are the results after the first day of dressage:

Grand Prix de Dressage

1. Tage / Day 1 (31 von 66 Startern / 31 out of 66 riders )