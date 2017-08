Equi-News.de

To rejoice: Here it is - the German golden team with the riders (from left to right): Isabell Werth, Dorothee Schneider, Helen Langehanenberg and Sönke Rothenberger at their 23rd dressage gold since 1965! Zum Nachfreuen: Hier ist sie: die deutsche Gold-Equipe mit den Reiterinnen (v.l.n.r.) Isabell Werth, Dorothee Schneider, Helen Langehanenberg und Sönke Rothenberger beim 23. Dressurgold seit 1965.

Mit überwältigender Übermacht holte sich Deutschland bei den Europameisterschaften in Göteborg am späten gestrigen Abend das erste Gold - das “ewige” Gold in der Dressur. Mit dem Triumph in der Teamwertung machten die Deutschen Reiter auch die Schlappe der EM 2015 vergessen, wo es “nur” zu Bronze gereicht hatte.

With overwhelming superiority, late yesterday at night Germany claimed the first gold medal at the Europeans in Göteborg - the “eternal” gold in dressage. With this team triumph, the Germans fully redeemed theirselves from the “debacle” at the Europeans in 2015, where they got bronze only.