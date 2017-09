Equi-News.de

Die Bundeschampionate in Warendorf sind vorüber. Hier sind die Ergebnisse der drei- und vierjährigen Reitpferde und -Ponies. The Bundeschampionat in Warendorf is over. Here are the results of the 3- and 4-year old horses and ponies:

Dreijährige / Three-Year- Olds

3-jährige Reitpferde - Hengste / 3-year old horses - stallions

Pferd / horse breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Finest Selection OLD Follow Me X Lauries Crusador Lukas Fischer 63,50 2: Secret DSP Sezuan X St. Moritz Jessica Lynn Andersson 62,50 3: Dohnanyi Hann De Niro X Lauries Crusador Janina Tietze 61,00

3-jährige Reitpferde - Wallache & Stuten / 3-year old horses - geldings & mares

Pferd / horse breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Eternity Westf Escolar X Sir Donnerhall Eva Möller 65,00 2: Borgia Hann Benetton Dream X Westernhagen Ulrike Hatzl 61,00 3: Eyleen Westf Escolar X Laurentianer Andreas Krehenwinkel 60,00

3-jährige Reitponys - Hengste / 3-year old ponies- stallions

Pony breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Cosmo Royale DR (Hess) Cosmopolitan X Casino Royale Danica Duen 63,50 2: Golden Grey DR (Westf) Golden State X Clooney AT Mareike Mimberg 61,50 3: Tackmanns D-Jay DR (Hess) D-Day AT X FS Champion de Luxe Wenke Kraus 59,00

3-jährige Reitponys - Wallache & Stuten / 3-year old ponies - geldings & mares

Pony breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: New Magic DR (Rhld) FS Numero Uno X Voyager Patricia Gehre 60,50 2: Caramba KE DR (Westf) Cosmopolitan X Cappuccino Jana Bertels 58,50 3: Romanza Royale DR (W-Ems) Olivier X Top Nonstop Iris Hannöver 57,50

Vierjährige / Four-Year Olds

4-jährige Reitpferde - Hengste / 4-year old horses - stallions

Pferd / horse breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Devonport Hann Dancier X Ravallo Rieke Schnieder 64,00 2: For Final OLD For Romance X Dimaggio Stefanie Ahlert 60,50 3: Freiherr von Stein Trak Millenium X Perechlest Kay Pawlowska 59,50

4-jährige Reitpferde - Wallache & Stuten / 4-year old horses - geldings & mares

Pferd / horse breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Candy OLD Sir Donnerhall X Fürst Heinrich Hermann Gerdes 62,00 2: Feel Free OLD Foundation X Sandro Hit Anja Engelbart 61,00 3: Discover Rhld Don Frederic X Ferragamo Sina Aringer 60,50

4 -jährige Reitponys - Hengste / 4 -year old ponies- stallions

Pony breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Coer Noble DR (Hann) Caramel X Noir de Luxe Nazila Lotz 64,50 2: Glöück Auf A DR (Rhld) Hesselteich’s Golden Dream X FS Champion de Luxe Jana Freund 62,00 3: Tackmann’s Macchiato Dr (W-Ems) FS Mr. Right X Don William Wenke Kraus 60,00

4-jährige Reitponys - Wallache & Stuten / 4 -year old ponies - geldings & mares

Pony breed von / sire MV / dam’s sire Reiter / Rider Result 1: Dancing Daylight DR (Westf) Dreidimensional AT X Dressmann Christiane Seelig 59,50 2: Doc Hollywood DR (Rhld) FS Daddy Cool X Dornik B Jana Freund 58,50 3: Camino Royal DR (Westf) FS Cracker Jack X Courage Kimberly Hinrichs 57,50