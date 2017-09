Equi-News.de

Der niederländische Dressurreiter Sander Marijnissen ist schwer von einem jungen Pferd gestürzt und erlitt dabei einen Hüftbruch. Dutch dressage rider Sander Marijnissen had a bad fall from a young horse and sustained a hip fracture.

Sander Marijnissen, Mitglied des Oranje-Teams, welches 2011 bei der EM in Rotterdam Bronze gewann, hat sich beim Sturz von einem jungen Pferd schwer verletzt. Sanders Partnerin Deborah Dollee hatte den Youngster an der Longe und Sander saß im Sattel. Kurze Zeit später explodierte das Pferd, Sander wurde aus dem Sattel katapultiert, landete unglücklich und zog sich einen Hüftbruch zu. Marijnissen wurde bereits operiert; wie lange seine Genesung des 46-Jährigen dauern wird, ist nicht abzusehen.

Das Team von Equi-News wünscht Sander Marijnissen gute Genesung!

Sander Marijnissen, member of the Oranje-rides, who claimed the team bronze medal at the 2011 Europeans in Rotterdam, has sustained a severe injury due a bad fall from a young horse. Sander’s life partner Deborah Dollee had the youngster at the longe and Sander was in the saddle. After a short time, the young horse exploded, Sander was thrown out of the saddle and crashed on the ground. He sustained a fractured hip and underwent surgery. It is completely unknown how long his recovery will take.

The Equi-News-team wishs Sander Marijnissen a quick recovery!