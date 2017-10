Equi-News.de

Nach wie vor führt die unschlagbare Isabell Werth mit Weihegold (Foto) die Weltrangliste an - sie ist immer noch mit drei Pferden in den Top Ten vertreten. Doch Sönke Rothenberger ist ihr als Nummer 2 der Welt dicht auf den Fersen. Ansonsten hat sich vorne in der Weltrangliste nicht viel getan - doch auf den Plätzen hinter den Top 20 gab es spektakuläre Verschiebungen: Patrik Kittel und Well Done sind von Platz 167 auf 31 vorgeschossen; Adelinde Cornelissen und ihr Nachwuchscrack Aqiedo haben sich von Rang 62 auf 32 verbessert und Blue Hors-Bereiter Daniel Bachmann Andersen hat sich mit dem Blue Hors-Aushängeschild Zack von Rang 183 auf 41 verbessert. The unbeatable Isabell Werth is still in the lead of the world ranking list with Weihegold (pictured) - and she still has three horses among the top ten. But Sönke Rothenberger - being the no. 2 - is following on her heels. But there was not much change in the top 20 of world ranking list anyway, but there were some spectacular improvements behind: Patrik Kittel and Well Done rushed from place 167 to 31, Adelinde Cornelissen and her up-and-coming Aqiedo have improved from 62nd place to 32 and the Blue Hors-rider Daniel Bachmann Andersen has improved from rank 183 to 41 with the Blue Hors-figurehead Zack.

Weltrangliste Dressur per 1. Oktober 2017 / World ranking list dressage per October 1st, 2017