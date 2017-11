Equi-News.de

Nachdem Daniel Deußer die Worldcup-Station in Oslo und Jur Vrieling in Helsinki gewonnen hatten, ging die dritte Station des Worldcups der Springreiter an Maikel van der Vleuten. In Verona saß van der Vleuten im Sattel des mittlerweile 15-jährigen Verdi vor Alberto Zorzi. Durch diesen 2. Platz rangiert Zorzi gegenwärtig an der Spitze des Worldcup-Rankings. Hier sind die Ergebnisse: After Daniel Deußer won the world cup-leg in Oslo and Jur Vrieling was in winning form in Helsinki, now it was the time for Maikel van der Vleuten. At the third world cup-leg, which took place in Verona the past weeked, Vleuten and his already 15-year old Verdi claimed the victory ahead of Italian showjumper Alberto Zorzi. However, by finishing as runner-up in Verona, Zorzi is currently in the lead of the overall world cup-ranking. Here are the results:

Longines FEI World Cup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Maikel van der Vleuten

NED

Verdi

0 / 35,91 Sec.

2: Alberto Zorzi

ITA

Fair Light van’t Heike

0 / 36,17 Sec. 3: Pieter Devos

BEL

Apart

0 / 37,03 Sec.

4: Lorenzo de Luca

ITA

Halifax

0 / 38,00 Sec.

5: Janika Sprunger

SUI

Bacardi

0 / 39,21 Sec.



Logines FEI World Cup 2017/18 - Ranking after 3rd leg