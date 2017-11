Equi-News.de

Die deutsche Grand Prix-Reiterin Anna Katharina Lüttgen ist tot. Sie kam zusammen mit ihrem Ehemann Alexis Steinert auf ihrer Hochzeitsreise bei einem Flugzeugabsturz in Tansani ums Leben. German Grand Prix rider Anna Katharina Lüttgen is dead. Together with her husband Alexis Steinert, she was killed on her honeymoon in a plane crash in Tanzania.

Durch ein tragisches Unglück verlor die deutsche Dressurreiterin Anna Katharina Lüttgen, 33, zusammen mit ihrem Mann Alexis Steinert ihr Leben. Die Beiden, die im Juli diesen Jahres in Österreich geheiratet hatten, hatten für diesen November ihre Hochzeitsreise nach Tansania geplant. Die Cessna, die sie in den Serengeti Nationalpark bringen sollte, stürzte am Rande des Ngorongoro-Krater ab. Alle elf an Bord befindlichen Personen (10 Passagiere und der Pilot) kamen ums Leben. Die Ursache des Absturzes ist noch ungeklärt.

Anna Katharina Lüttgen war mit ihren Pferden Duvalier, Zancor und Lamborghini bis zur Königsklasse des Grand Prix erfolgreich.

Wir, das Team von Equi News, sprichen den Angehörigen von Anna Katharina und Alexis, in ganz besonderer Weise aber den Eltern und Anna Katharinas jüngerer Schwester Louisa unser tiefempfundenes Mitgefühl aus und wünschen ihnen in dieser tragischen Situation viel Kraft.

Due to a tragic accident, German dressage rider Anna Katharina Lüttgen, 33 years young, lost her life together with her husband Alexis Steinert. The couple, who had married in July in Austria, had planned their honeymoon for November in Tanzania. The Cessna, which should bring them to the Serengeti National Park, crashed in the Empakaai crater area. All 11 people (10 passengers plus the pilot) died. The reason for the crash is still unknown.

Anna Katharin Lüttgen successfully competed her horses Duvalier, Zancor and Lamborghini up to Grand Prix level.