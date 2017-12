Equi-News.de

Der Weltranglisten-Erste Kent Farrington siegte nach fünfköpfigem Stechen im Großen Preis von Genf, zugleich Teil des Rolex Grand Slam. Im spanischen La Cornua gab es einen Worldcup-Sieg für die Australierin Edwina Tops-Alexander. Und Doro Schneider siegte im Dressur-Worldcup von Salzburg, hier gewann Gerco Schröder den Großen Preis. Hier sind die Ergebnisse: After a jump-off of five, w orld’s number 1 Kent Farrington claimed the victory of the Grand Prix of Geneva, which is part of the Rolex Grand Slam. In La Coruna (Spain), Australia’s Edwina Tops-Alexander claimed the victory of the world cup qualifier and the dressage world cup in Salzburg (AUT) saw Germany’s Doro Schneider as winner and Gerco Schröder in winning form in the showjumping Grand Prix.. Here are the results:

CHI de Genève (SUI)

Rolex Grand Prix

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Kent Farrington USA Gazelle 0 / 44,96 Sec. 2: Henrik von Eckermann SWE Mary Lou 0 / 45,49 Sec. 3: Gregory Wathelet BEL Coree 0 / 45,69 Sec. 4: Harrie Smolders NED Don 0 / 46,89 Sec. 5: Cian O’Connor IRL Fibonacci 4 / 48,88 Sec.

Casas Novas Winter Show, La Coruna (ESP)

Longines FEI World Cup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Edwina Tops-Alexander AUS California 0 / 40,08 Sec. 2: Max Kühner AUT Chardonnay 0 / 42,33 Sec. 3: Manuel Fernandez Saro ESP Cuidam 0 / 43,89 Sec. 4: Denis Lynch IRL All Star 0 / 45,77 Sec. 5: Sameh El Dahan EGY Suma’s Zorro 4 / 39,97 Sec.

Amadeus Horse Indoors, Salzburg (AUT)

Salzburg Grand Prix

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Gerco Schröder NED London 0 / 40,22 Sec. 2: Lars Nieberg GER Foster 0 / 40,75 Sec. 3: Marc Houtzager NED Sterrehof’s Calimero 0 / 41,40 Sec. 4: Philipp Züger SUI Casanova 0 / 41,75 Sec. 5: Hzdy Ann Melchior BEL Clintrexo Z 0 / 49,01 Sec.

FEi World Cup Dressage

Grand Prix Kür / Freestyle to Music