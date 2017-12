Equi-News.de

Direkt nach Weihnachten geht der Turnierzirkus weiter. Beim Jumping Mechelen standen die letzten großen Prüfungen des Jahres für die Springreiter auf dem Programm - darunter eine Worldcup-Etappe. Auch die Voltigierer und Fahrer gingen noch auf die Jagd nach Worldcup-Punkten. Harrie Smolders beendete mit dem Sieg im Worldcup-Springen ein großartiges Jahr und Henrik von Eckermann setzte sich mit dem Platz 2 an die Spitze des Gesamtrankings. Und auch die Belgier konnten sich über einen Heimsieg freuen - nämlich über den Sieg von Niels Bruynseels und ein komplett belgisches Podium im Großen Preis. Directly after Christmas, the competition circuit goes on. At the Jumping Mechelen, 2017’s last big tests were scheduled for the jumpers - including a world cup leg. And also the four-in-hand drivers and the vaulters were fighting for world cup points. When winning the world cup competition, Harrie Smolders placed a finishing touch to a great year and Henrik von Eckermann - who finished as runner-up - is in the lead of the overall ranking. And also the Belgians could cheer to local heroes - to Niels Bruynseels who won the showjumping Grand Prix and a complete Belgian podium.

Longines FEI World Cup Jumping

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1: Harrie Smolders

NED

Zinius

0 / 38,19 Sec.

2: Henrik von Eckermann

SWE

Mary Lou 0 / 38,74 Sec.

3: Lorenzo de Luca

ITA

Halifax vh Kluizebos

0 / 39,97 Sec.

4: Daniel Deusser

GER

Cornet d’Amour 0 / 40,51 Sec.

5: Roger Yves Bost

FRA

Sangria du Coty

0 / 42,17 Sec.



Sport Vlaandern Grand Prix

Int. Springprüfung 1,50m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,50m with jump-off