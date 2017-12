Equi-News.de

Was für ein mieses Jahresende für Ludger Beerbaum: Beim Worldcup-Springen in Mechelen stürzte er schwer und erlitt einen mehrfachen offenen Bruch des Oberarms. Beerbaum wurde noch am gestrigen Abend operiert. What a bad way to end the year 2017 for Ludger Beerbaum: During the world cup competition in Mechelen, Ludger had a bad fall and sustained a multiple fracture of his upper arm. Ludger underwent surgery directly yesterday night.

Den Zuschauern in Mechelen stockte der Atem: Ludger Beerbaum, 54, stürzte im Worldup-Springen schwer. Das heißt: eigentlich nach dem Springen. Denn Beerbaum hatte im Sattel von Chacon den Parcours bereits beendet (mit 2 Abwürfen), als der Wallach plötzlich noch einen weiteren Sprung anvisierte und anzog. Beerbaum versuchte noch, Chacon zu stoppen, stürzte dabei aber schwer. Beerbaum konnte sich zwar selber aufrichten, wurde aber sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ein mehrfacher offener Bruch des Oberarms diagnostiziert. Ludger Beerbaum musste umgehend operiert werden.

Auf den Facebook- und Instagram-Accounts der Ludger Beerbaum Stables wurde mitgeteilt, dass Ludger Beerbaum die OP gut überstanden hat.

Das Team von Equi News wünscht Ludger Beerbaum schnellstmögliche gute Genesung! Wir freuen uns schon darauf, ihn hoffentlich bald wieder zurück im Sattel zu sehen!

The spectators in Mechelen held their breath: Ludger Beerbaum, 54, had a really bad fall during the world cup-competition. To be precise: directly after the test. Ludger Beerbaum had just finished the test, riding Chacon, with two fences down, when the gelding suddenly galloped on to another fence. Beerbaum tried to stop Chacon, but then had a quite bad fall. He could sit up himself, but was directly transported to hospital. There, a multiple open fracture of his upper arm was diagnosed. Ludger Beerbaum underwent surgery immediately.

On the Facebook and Instagram-accounts of Ludger Beerbaum Stables it was announced that Ludger Beerbaum is recovering well from the surgery.



The Equi News-team wishs Ludger Beerbaum a speedy recovery! We are looking forward to seeing him - hopefully soon - back in the saddle again!