Equi-News.de

Große Sorgen um die schweizerische Springreit-Legende Willi Melliger. Wie mehrere schweizerische Medien heute übereinstimmend berichten, befindet sich der 64-Jährige nach einem bereits Mitte Dezember erlittenen Hirnschlag in äußerst kritischem Zustand. The equestrian scene is worrying about Swiss showjumping legend Willi Melliger. As it was concurrently reported by various Swiss newspapers, 64-year old Melliger is in critical condition after a serious stroke sustained already by mid December.

Willi Melliger, der an vier Olympischen Spielen teilnahm und zwei Mal mit der Silbermedaille heim kam (1996 mit Einzelsilber aus Atlanta, 2000 mit Mannschaftssilber aus Sydney) und jeweils drei Mal Gold und Silber bei Europameisterschaften gewann, gehört zu den besten Springreitern, die jemals für die Schweiz an den Start gingen. Zunächst war die Cyrus-Tochter Quinta C seine vierbeinige Erfolgspartnerin, doch untrennbar verbunden ist sein Name mit Calvaro, jenem mächtigen Holsteiner Schimmelwallach von Cantus.

Am 13. Dezember 2017 soll Willi Melliger einen Hirnschlag erlitten haben. Bezüglich seines aktuellen Gesundheitszustands wird sein Ex-Kollege Thomas Fuchs mit den Worten zitiert: “Willi geht es sehr schlecht. Wir sind in allergrößter Sorge.” Die schweizerische Boulevardzeitung “Blick” berichtet in ihrer Online-Ausgabe gar, Willi Melliger läge im Koma und würde mit dem Tode ringen. Melliger hatte bereits im letzten Jahr einen Herzinfarkt erlitten und musste notfallmäßig am Herzen operiert werden.

Wir, das Team von Equi News, wünschen Willi Melliger von Herzen, dass er diesen schweren Kampf um sein Leben gewinnt.

Willi Melliger took part at four Olympic Games and returned home with two silver medals (with individual silver from the games in Atlanta in 1996 and with Team silver from the Sydney-games in 2000) and won three times each Gold and silver at European Championships. He belongs to the best showjumpers who ever competed for Switzerland. First, it was the mare Quinta C (by Cyrus), who was his four-legged Partner of success, but forever his name will be connected to Calvaro, the big Holstein-bred grey gelding, a son of Cantus.

On December 13th, 2017 Willi Melliger is said to have suffered a stroke. Concerning his current condition, his former showjumping colleague Thomas Fuchs is quoted as follows: “Willi is badly off. We are extremely worried.” The Swiss tabloid ‘Blick’ reports in their online-issue, that Willi Melliger is in a coma and would be dying. Already last year, Melliger had a heart attack and had untergone immediate heart surgery.