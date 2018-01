Equi-News.de

In der Weltrangliste Dressur gab es zu Jahresbeginn keine gravierenden Veränderungen. Isabell Werth ist weiterhin mit drei Pferden in den Top Ten, Sönke Rothenberger ist weiterhin die Nummer 2 der Welt. Insgesamt gehen sechs Plätze der besten Zehn an Deutschland, 2 an Schweden und jeweils einer an Dänemark und die USA. Hier sind die Top Ten: There were no big changes in the world ranking list dressage at the beginning of 2018: Isabell Werth is still listed with three horses among the top ten. And Sönke Rothenberger is still the no. 2 in the world. A total of six ranks out of the top ten go to Germany, two to Sweden and one each to Denmark and the US. Here are the top ten:

Weltrangliste Dressur per 1. Januar 2018 / World ranking list dressage per January 1st, 2018