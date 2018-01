Equi-News.de

Der US-Amerikaner Kent Ferrington führt weiterhin die Weltrangliste der Springreiter an, nun aber gefolgt vom Niederländer Harrie Smolders. Von den deutschen Springreitern hat es keiner unter die besten Zehn geschafft; Christian Ahlmann rangiert als bester Deutscher auf Platz 17. US-rider Kent Farrington is still in the lead of the world ranking list jumping; however, Dutch rider Harrie Smolders is the new runner-up. No one of the German riders had managed to be among the top ten; Christian Ahlmann, being the best German, is ranked on 17th place.

Weltrangliste Springen per 1. Januar 2018 / World ranking list jumping per January 1st, 2018