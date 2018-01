Equi-News.de

Er hat es nicht geschafft. Der ehemalige schweizerische Weltklasse-Springreiter Willi Melliger starb heute in den frühen Morgenstunden im Alter von 64 Jahren an den Folgen des Mitte Dezember erlittenen Hirnschlags. He could not recover. Former Swiss top showjumper Willi Melliger has passed away early this morning, aged 64. He did not survive the stroke he suffered by mid December.

Willi Melliger ist tot. Mitte Dezember 2017 hatte Melliger einen Hirnschlag erlitten, er lag im Koma und die Ärzte kämpften um sein Leben (Equi-News berichtete). Heute in den frühen Morgenstunden ist er gestorben.

Melliger schrieb Springsport-Geschichte für die Schweiz. Von zwei Olympischen Spielen kehrte er mit Silber zurück - 1996 aus Atlanta (Einzel) und 2000 aus Sydney (Team). Beide Male war der legendäre Holsteiner Schimmel Calvaro sein vierbeiniger Erfolgspartner. Bei Europameisterschaften gewann Melliger insgesamt drei Mal Gold und drei Mal Silber.

Willi Melliger war zwei Mal geschieden, er hinterlässt drei Kinder und ein Enkelkind. Seine Söhne Kay und Kevin werden den Stall in Neuendorf, um den sich Willi Melliger nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport 2010 kümmertem weiterführen.

Seine Exfrau Nadja sagte in der ”Schweizer Illustrierte”: “Willi hinterlässt eine unendlich große Lücke. Er wird für immer in unseren Herzen sein.”

Equi-News verneigt sich vor einem großartigen Sportler und wünscht seinen Söhnen und deren Familien viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Willi Melliger has passed away. By mid December, Melliger had suffered a stroke, he was in a coma and doctors were fighting for his life (Equi-News has reported on this). Early this morning, Willi Melliger died.

Melliger wrote jumping history for Switzerland. He returned home from two Olympic Games with silver medals (from Atlanta 1996 with individual silver and from Sydney 2000 with team silver). The legendary Holstein-bred grey Calvaro was his four-legged Partner of success. Moreover, Melliger won three gold and three silver medals at European Championships.

Melliger was two-times divorced; he leaves behind three children and one grandchildren. His sons Kay and Kevin will run his barn, for which Melliger took care since finishing his sports’ career in 2010, from now on.

Willi Melliger’s former wife Nadja told the Swiss Magazine “Schweizer Illustrierte”: “Willi’s passing has left an endless hole. He will be in our hearts forever.”