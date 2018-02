Equi-News.de

In der Weltrangliste der Dressurreiter gab es kaum Bewegung - bis auf Jessica von Bredow-Werndl, die nun auch in die Top Ten gerutscht ist und somit die siebte deutsche Kombination unter den besten Zehn bildet. There were nearly no changes in the world ranking list dressage - with the exception of Jessica-von-Bredow-Werndl, who now is also among the top ten and therefore the seventh German combination among the world’s top ten.

Weltrangliste Dressur per 1. Februar 2018 / World ranking list dressage per February 1st, 2018