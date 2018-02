Equi-News.de

Die VR Classics lockten am vergangenen Wochenende Dressur- und Springsportler nach Neumünster. Bei den Dressurreitern ging es um Worldcup-Punkte - hier verabschiedete sich Helen Langehanenberg mit einem Worldcup-Sieg in die Babypause. Die Nummer 1 der Welt, Isabell Werth, war in Neumünster nicht am Start. Bei den Springreitern - für die ein drei-Sterne-CSI auf dem Programm stand - sah man den Sieg des Dorstener Christopher Kläsener im Großen Preis. Hier sind die Ergebnisse: The past weekend, the VR-Classics took place in Neumuenster (GER). The dressage riders had to fight for worldcup-points - here, Helen Langehanenberg bid farewell in winning form. Before tarting her “baby break”, pregnant Helen claimed the victory of the world cup competition. By the way, world’s no. 1 Isabell Werth had not competed in Neumuenster. In showjumping (a three-star CSI), one could see Germany’s Christopher Klaesener winning the showjumping Grand Prix. Here are the results:

Grand Prix de Dressage (CDI-W)

1: Helen Langehanenberg GER Damsey FRH 78,043% 2: Dorothee Schneider GER Sammy Davis jr. 76,739% 3: Daniel Bachmann Andersen DEN Blue Hors Zack 74,739% 4: Fabienne Lütkemeier GER Fabregaz 73,109% 5: Madeleine Witte-Vrees NED Wynton 72,957%

Grand Prix Kür / Freestyle to Music (CDI-W)

1: Helen Langehanenberg GER Damsey FRH 83,880% 2: Dorothee Schneider GER Sammy Davis jr. 81,565% 3: Daniel Bachmann Andersen DEN Blue Hors Zack 81,475% 4: Emile Faurie GBR Delatio 78,765% 5: Fabienne Lütkemeier GER Fabregaz 78,245%

Großer Preis (CSI***)

Int. Springprüfung 1,55m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,55m with jump-off

1: Christopher Kläsener GER Cassandra 0 / 45,20 Sec. (j-off) 2: Harm Lahde GER Oak Grove’s Heartfeld 4 / 50,71 Sec. (j-off) 3: Clarissa Crotta SUI Lord Poldi 4 / 57,24 Sec. 4: Denis Nielsen GER Cashmoaker 4 / 57,61 Sec. 5: Mario Stevens GER Credo 4 / 58,53 Sec.

Championat von Neumünster (CSI***)

Int. Springprüfung 1,50m mit Siegerrunde / Int’l jumping competition 1,50m with winning round