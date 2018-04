Equi-News.de

Die Spitze der Weltrangliste Dressur ist weiterhin fest in deutscher Hand - konkret: in der Hand von Isabell Werth. Denn die deutsche Dressurkönigin rangiert gegenwärtig auf den Plätzen 1, 2 und 6. Auch sonst sieht es für die deutschen Reiterinnen gut aus - so befinden sich auch noch Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider und Helen Langehanenberg unter den besten 10. Grund zur Freude hat auch Ex-Weltmeister Edward Gal: Er ist mit seinem “Zonik” zurück in den Top Ten. The lead of the world ranking list dressage is held tight by the Germans - by Isabell Werth, to be precise. Because the German dressage queen is Holding the first, second and sixth spot in the list. But also besides Werth, Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider and Helen Langehanenberg als also among the 10 best riders of the world. And there is quite good reason for joy for former world Champion Edward Gal: He is back in the top ten - together with his great Zonik. Weltrangliste Dressur per 1. April 2018 / World ranking list dressage per April 1st, 2018