Equi-News.de

Das Worldcup-Finale der Dressur- und Springreiter in Paris hat begonnen. Die Dressur fing mit einem Paukenschlag an - die US-Amerikanerin Laura Graves (Foto) schlug die Titelverteidigerin und hohe Favoritin Isabell Werth im Grand Prix. The Worldcup-final in Paris took off. The dressage tests started with a sensation in the Grand Prix - US rider Laura Graves (pictured) beat title defendor and high favourite Isabell Werth.ß

Ja, sie hat’s wieder getan: US-Reiterin Laura Graves und ihr jetzt schon 16-jähriger Verdades schlugen die Top-Favoritin Isabell Werth mit Weihegold. “Diddy”, wie Verdades genannt wird, stand mächtig unter Spanung, lief aber fehlerfrei und ausdrucksvoll durch den Grand Prix - das war der Sieg mit 81,413%. Denn Isabell Werth fand sich - wie in Aachen 2017 - auf einmal hinter der 30-jährigen Amerikanerin und deren selbst ausgebildeten Verdades wieder. Weihegold war “heiß” und versemmelte gründlich die Galopptour: sie sprang im starken Galopp um und vergurkte die Zick-Zack-Traversale sowie die Einerwechsel - da reichte es “nur” noch zu 78,269%. “C’est la vie”, meinte die Weltranglistenerste danach - jetzt “müsse sie eben morgen beweisen, dass Weihegold die richtige Wahl für das Worldcup-Finale war. Die Top Ten des Grand Prix:

Yes, she did it again: US-rider Laura Graves and her already 16-year old Verdades beat the high favourite Isabell Werth with Weihegold. “Diddy”, as Verdades is called, was quite tense, but stayed faultfree while showing an impressive Grand Prix - this resulted in a victory with 81,413%. Because Isabell Werth was “down” at the runner-up spot - as in Aachen 2017 - behind the 30-year old US-rider and her Verdades, which was trained up to world class level by Laura herself. Weihegold was “hot” and messed up the canter tour: she made an unexpeced - and unwanted - flying change in the extended canter, messed up the zig-zag half passes as well as the one-tempis - the result thereafter was 78,269% “only”. “C’est la vie”, world’s no. 1 said after the test. “Now we have to prove tomorrow, that taking Weihegold to Paris was the right choice. Here are the top ten riders from the Grand Prix:

1: Laura Graves

USA

Verdades

81,413%

2: Isabell Werth

GER

Weihegold

78,296%

3: Jessica von Bredow-Werndl GER

Unee

75,668%

4: Dorothee Schneider

GER

Sammy Davis Jr.

75,311%

5: Patirk Kittel

SWE

Deja

74,689%

6: Daniel Bachmann-Andersen DEN

Blue Hors Zack

74,130%

7: Inessa Merkulova

RUS

Mister X

74,115%

8: Madeleine Witte-Vrees

NED

Cennin

73,975%

9: Edward Gal

NED

Zonik

73,758%

10:

Belinda Weinbauer

AUT

Söhnlein Brilliant

70,357%