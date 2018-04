Equi-News.de

Die US-Amerikanerin Beezie Madden hat das Worldcup-Finale der Springreiter in Paris gewonnen. Sie konnte in der Finalprüfung das Ding “nach Hause” reiten, nachdem sie ab der ersten Prüfung in Führung lag und siegte im Sattel von Breitling vor ihrem Landsmann Devin Ryan auf Eddie Blue und Henrik von Eckermann mit Mary Lou. Hier sind die Ergebnisse: US-rider Beezie Madden won the worldcup final showjumping in Paris.In the third test, she could simply “ride home” after having been in he lead from the very beginning. Beezie claimed the title riding Breitling ahead of her compatriot Devin Ryan / Eddie Blue and Henrik von Eckermann / Mary Lou. Here are the results:

Longines FEI Worldcup Final Jumping

Pts after FinalI Pen. Final II

Final III - Round 1 Final III - Round 2

TTL Pts.

1: Beezie Madden

USA

Breitling

76 0

0

0 / 67,31 Sec.

4

2: Devin Ryan

USA Eddie Blue

63 6

0

0 / 57,50 Sec. 6 3: Henrik von Eckermann

SWE

Mary Lou

68

4

0

4 / 66,07 Sec.

8 4: McLain Ward

USA

Azur

59

8

4

4 / 65,72 Sec.

16 5: Olivier Philippaerts BEL

Legend of Love

59

8

4

4 / 66,49 Sec,

16 6:

Eduardo Alvarez Aznar

ESP

Rokfeller de Plevie 51

12

0

4 / 66,68 Sec.

16

7:

Carlos Lopez Lizarazo COL

Admara

57

9

5

2 / 73,24 Sec.

16

8: Daniel Deusser

GER

Cornet d’Amour

41

17

0

1 / 68,45 Sec.

18

9: Pieter Devos

BEL

Espoir

54

11

0

8 / 66,22 Sec.

19

10:

Steve Guerdat

SUI

Bianca

37

19

0

0 / 66,25 Sec.

19