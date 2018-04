Equi-News.de

Der Belgier Gregory Wathelet und seine westfälische Cornet Obolensky-Tochter Coree - Sieger des letztjährigen Großen Preises von Aachen - konnten auch den Großen Preis von Shanghai, Etappe der Longines Global Champions Tour, für sich entscheiden. In einem 12-köpfigen Stechen setzte sich Wathelet gegen Ben Maher und sein neues Pferd Explosion und Daniel Deusser mit seinem Tobago durch . Hier sind die Ergebnisse der Stechteilnehmer: Belgian showjumper Gregory Wathelet and Coree, a Westfalian-bred daughter of Cornet Obolensky - winner of last year’s Grand Prix of Aachen - also were in winning form at the Grand Prix of Shanghai, which was leg of the Longines Global Champions Tour. In a jump-off of 12, Wathelet left no chance to his close competitors Ben Maher, who rode a new horse - Explosion, and Daniel Deusser with Tobago. Here are the results of the jump-off participants:

Longines Global Champions Tour of Shanghai

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off