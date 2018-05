Equi-News.de

Der Weltranglistenerste war auch in der Hamburger Etappe der Longines Global Champions Tour nicht zu schlagen. Harrie Smolders und sein kongenialer vierbeiniger Partner Don siegten vor dem erst 24-jährigen Maurice Tebbel, der sich im Derbypark von Klein-Flottbek im Sattel von Chacco’s Son hervorragend präsentierte. Nur Smolders und Tebbel (Foto) gelang eine fehlerfreie Runde im siebenköpfigen Stechen. Drei Reiter verpassten aufgrund eines Zeitfehlers das Stechen. Der Schwede Rolf-Göran Bengtsson stürzte im Umlauf nach einem Rumpler am Wassergraben vom erst 10-jährigen Carlyle, aber glücklicherweise blieben Reiter und Pferd unverletzt. Hier sind die Ergebnisse: The number one of the world ranking list jumping was also the number one in the Hamburg leg of the Longines Global Champions Tour. Harrie Smolders and his congenial four-legged partner Don were in winning form ahead of only 24-years’ young Maurice Tebbel from Germany, who showed a super round, riding Chacco’s Son, in the Derby Garden of Hamburg Klein-Flottbek. Only Smolders and Tebbel (pictured) managed to stay clear in the jump-off of seven. Three riders missed the jump-off by collecting one time penalty point from the 1st round. Swedish star Rolf-Göran Bengtsson suffered a fall from his 10-years’ young Carlyle after a stumbler at the water fence, but things luckily got off lightly. Here are the results:

Longines Global Champions Tour, Hamburg (GER)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off