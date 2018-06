Equi-News.de

Die Athina Onassis Horse Show findet gerade in St. Tropez statt - und ist zugleich Etappe der Longines Global Champions Tour. Im GCT-Springen am gestrigen Abend bewies der Brite Ben Maher, dass der Name seines vierbeinigen Partners völlig korrekt ist. Denn der 9-jährige Winningmood-Sohn Winning Good machte seinem Namen alle Ehre, als er zusammen mit seinem Reiter zum Sieg im siebenköpfigen Stechen flog. Hier ist das Ergebnis: Currently, the Athina Onassis Horse Show takes place in St. Tropez - and is leg of the Longines Global Champions tour. During the GCT-competition yesterday night, British rider Ben Maher proved, that his four-legged partner had a completely correct name. Because the 9-year old Winningmood-offspring Winning Good lived up to his name, when flying to success in a jump-off of seven together with his rider. Here is the result:

Longines Athina Onassis Horse Show

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,60m with jump-off

1:

Ben Maher

GBR

Winning Good

0 / 37,44 Sec.

2: Carlos Lopez

COL

Admara

0 / 38,41 Sec.

3: Edwina Tops-Alexander

AUS

California

0 / 38,78 Sec.

4: Peder Fredricson SWE

Hansson

0 / 39,77 Sec.

5: Olivier Philippaerts

BEL

Legend of Love

4 / 36,10 Sec. 6: Niels Bruynseels

BEL

Gancia de Muze

4 / 37,55 Sec.

7: Lillie Keenan

USA

Super Sox

4 / 39,40 Sec.